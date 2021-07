Geek Landi Le Vallon,Kerivoal, 21 mai 2022, Landivisiau.

Geek Landi

du samedi 21 mai 2022 au dimanche 22 mai 2022 à Le Vallon, Kerivoal

Après une première édition couronnée de succès en 2019, Geek Landi refait son apparition, pour le plus grand bonheur des passionnés mais aussi des simples curieux. Parce que oui, la Pop Culture, c’est de la culture. Jeux vidéo, sciencefiction, magie, steampunk, culture japonaise : le public est invité à déambuler dans un Vallon relooké : décors d’Harry Potter et de Star Wars, ateliers, rencontres d’auteurs, quizz, concours de cosplay. Il se pourrait même que l’on croise de véritables droïdes entre les stands… Une expérience ludique et attractive, pour petits et grands, un moment à partager en famille pour s’initier à la réalité virtuelle, revivre l’expérience des tout premiers jeux vidéo et pourquoi pas incarner le héros que vous avez toujours rêvé d’être ? Voilà bien la seule occasion où vous pourrez passer l’après-midi déguisé en Pikachu sans être montré du doigt… En amont de cet événement, différentes animations seront organisées à la bibliothèque : Nuit des livres Harry Potter, soirées jeux, quizz, ateliers…

Entrée libre

Le Vallon,Kerivoal kerivoal, Landivisiau Landivisiau Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T13:30:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T13:30:00 2022-05-22T18:00:00