2023-01-22 10:00:00 10:00:00 – 2023-01-22 18:00:00 18:00:00

Vosges Bruyères La 1ère édition du Geek & Collect, le vide-greniers pour les geeks et passionnés de tout genre, se tient à Bruyères. Venez exposer, vendre ou bien dénicher des jeux de société, jeux vidéo, figurines, mangas, bd, films et tout ce qui touche à la culture pop & geek. Exposants : 8€ la table, inscription par mail : tasdbojeux@gmail.com

Ouvert aux particuliers et aux professionnels Entrée gratuite pour tous. Geek & Collect est un vide grenier créé par l’association Tas d’bô Jeux, qui anime des soirées jeux à Bruyères et St Dié une fois par mois. +33 6 87 75 06 80 Dan Thouvenot

