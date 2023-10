Soirée pastet GEDRE Gavarnie-Gèdre, 24 février 2024, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

Soirée pastet animée par « Les Bourlingueurs ». La soirée est organisée par l’Association des Parents d’Élèves au profit de l’école de Gavarnie-Gèdre..

2024-02-24 19:00:00 fin : 2024-02-24 . EUR.

GEDRE Place de la Bergère

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Pastet evening hosted by « Les Bourlingueurs ». The evening is organized by the Parents’ Association in aid of the Gavarnie-Gèdre school.

Velada festiva organizada por « Les Bourlingueurs ». La velada está organizada por la Asociación de Padres de Alumnos en beneficio de la escuela Gavarnie-Gèdre.

Pastet-Abend, der von « Les Bourlingueurs » moderiert wird. Der Abend wird von der Association des Parents d’Élèves zugunsten der Schule von Gavarnie-Gèdre organisiert.

