Jeux de sociétés et jeux d’extérieurs GEDRE Gavarnie-Gèdre, 22 octobre 2023, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

Petits et grands, partagez un moment de convivialité. Venez jouer en famille ou entre amis !

Animé par l’APE de Gavarnie-Gèdre et Michelle, animatrice Oika Oika..

2023-10-22 14:00:00 fin : 2023-10-22 . EUR.

GEDRE Salle des fêtes

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Young and old, share a moment of conviviality. Come and play with family and friends!

Hosted by APE Gavarnie-Gèdre and Michelle, Oika Oika animator.

Jóvenes y mayores, compartan un momento de convivencia. ¡Ven a jugar con tu familia o tus amigos!

Organizado por el APE de Gavarnie-Gèdre y Michelle, presentadora de Oika Oika.

Groß und Klein, teilen Sie einen Moment der Geselligkeit. Kommen Sie und spielen Sie mit der Familie oder mit Freunden!

Animiert von der EV von Gavarnie-Gèdre und Michelle, Animateurin Oika Oika.

