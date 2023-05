Poème et philosophie GEDRE, 25 juillet 2023, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

Les impromptus de la philosophie, réflexion autour de textes. Intervention de Maryse Dennes (poète et philosophe) et Anne-Françoise Schmid (écrivain et philosophe)..

2023-07-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-26 16:00:00. .

GEDRE Salle de projection de la mairie

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



The impromptus of philosophy, reflection around texts. Intervention of Maryse Dennes (poet and philosopher) and Anne-Françoise Schmid (writer and philosopher).

Les impromptus de la philosophie, reflexión sobre los textos. Intervención de Maryse Dennes (poeta y filósofa) y Anne-Françoise Schmid (escritora y filósofa).

Les impromptus de la philosophie, Überlegungen zu Texten. Beiträge von Maryse Dennes (Dichterin und Philosophin) und Anne-Françoise Schmid (Schriftstellerin und Philosophin).

