Bal du 13 juillet GEDRE, 13 juillet 2023, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

Bal et feu d’artifice organisés par le comité des fêtes de Gèdre..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . EUR.

GEDRE Place de la Bergère

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Ball and fireworks organized by the festival committee of Gèdre.

Baile y fuegos artificiales organizados por la comisión de fiestas de Gèdre.

Ball und Feuerwerk, organisiert vom Festkomitee von Gèdre.

