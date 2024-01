Gédéon Les Disquaires Paris, jeudi 1 février 2024.

Le jeudi 01 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant PAF : 5 EUR

Gédéon investit la scène des Disquaires pour un premier concert parisien.

« J’ai commencé à écrire quand j’étais mal, c’est là que ça sort le mieux pour moi. La musique est sortie comme un cri, un exutoire. La première fois que je suis monté sur scène et que des gens sont venus me dire à quel point ça les avait touchés et qu’ils vivaient la même chose c’est là que j’ai compris l’identité même de Gédéon. Si on oublie les prod entraînantes ou les balades le propos concerne ce qu’on vit tous. C’est la rage des 20 ans qui pour certains nous suit toute notre vie, la découverte des problèmes de cœur, d’argent, de relations avec nos potes ou nos parents.

On dansera peut-être pas mais on s’unira autour de nos peines et de nos joies, on est tous pareils et Gédéon c’est le bon prétexte pour venir aimer tous ensemble.

Mathys (Gédéon) »

Style : Rap

