Marché traditionnel Dans la bastide, 27 juillet 2023, .

Charmant petit marché de village sur la place de la bastide. Les commerçants : fromager, maraîcher, vendeur de vêtements et horticulteur en saison… vous y accueillent chaleureusement..

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 12:30:00. .

Dans la bastide place de l’Hôtel de Ville

Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Charming little village market on the place de la bastide. The shopkeepers: cheese maker, market gardener, clothes seller and horticulturist in season… welcome you warmly.

Encantador mercado de pueblo en la plaza de la bastida. Los comerciantes: quesero, hortelano, vendedor de ropa y horticultor en temporada… le dan una cálida bienvenida.

Charmanter kleiner Dorfmarkt auf dem Platz der Bastide. Die Händler: Käser, Gemüsebauer, Kleiderverkäufer und Gärtner in der Saison… heißen Sie hier herzlich willkommen.

Mise à jour le 2022-07-28 par Landes Chalosse