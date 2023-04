Visite de la Cave des Vignerons de Tursan 30 rue Saint-Jean, 9 mai 2023, Geaune.

Les vignerons Landais ouvrent leurs portes dans leur vitrine du terroir et de la culture du Sud-Ouest au cœur de la bastide de Geaune. Venez les rencontrer, découvrir leur métier, leur histoire, les spécificités de cette appellation, l’élaboration de leurs vins et déguster ! Sur réservation..

2023-05-09 à ; fin : 2023-05-09 . EUR.

30 rue Saint-Jean Cave des Vignerons du Tursan

Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Landais winegrowers open their doors in their showcase of the terroir and culture of the South-West in the heart of the bastide town of Geaune. Come and meet them, discover their profession, their history, the specificities of this appellation, the elaboration of their wines and taste them! By reservation only.

Los viticultores de las Landas abren sus puertas en su escaparate del terruño y la cultura del Suroeste, en el corazón de la bastida de Geaune. Venga a conocerlos, descubra su oficio, su historia, las especificidades de esta denominación, la elaboración de sus vinos y ¡deguste! Con reserva previa.

Die Winzer der Region Landais öffnen ihre Türen in ihrem Schaufenster des Terroirs und der Kultur des Südwestens im Herzen der Bastide von Geaune. Lernen Sie sie kennen, entdecken Sie ihren Beruf, ihre Geschichte, die Besonderheiten dieser Appellation, die Herstellung ihrer Weine und probieren Sie sie! Nur mit Reservierung.

