Géants et Nains Fondation Martin Bodmer, 19 avril 2022, Cologny.

Géants et Nains

du mardi 19 avril au samedi 8 juillet 2023 à Fondation Martin Bodmer

Pour cette exposition, la Fondation a eu envie de sortir de ses réserves des ouvrages rarement montrés, car leur taille, soit beaucoup trop grande, soit bien trop petite, les rend peu propices à une exposition classique. Le plus petit livre (une version en sept langues de la célèbre prière du « Notre-Père ») se compose de deux tomes de 4,5 mm, pesant environ 2 grammes. Quant au plus grand c’est un livre de format in-plano « atlantico », les Pitture a fresco del Campo Santo da Pisa de Carlo Lasinio (Florence, 1812) : il mesure 92 x 61 x 6.5 cm et pèse près de 30 kilos. Si les tailles varient, les contenus sont eux aussi très éclectiques : religion, littérature, voyages, sciences, politique et art sont abordés dans ces formats étonnants appelés in-plano, in-folio, « minuscule », « nain » ou « microbe ». Les ouvrages de grand format présentent souvent des illustrations, et c’est même l’illustration même qui souvent commande le choix de cette taille. En effet, qu’il s’agisse d’ouvrages de voyage, de sciences naturelles ou de politique de prestige, les planches gravées sont un élément essentiel : plus elles sont grandes, plus le détail et la précision sont permis. Les petits formats, à l’inverse, sont assez souvent purement textuels. Il s’agit de condenser une œuvre dans un volume réduit, en se contentant de l’essentiel pour l’emporter en voyage dans une poche ou pour imprimer de minces éditions clandestines destinées à échapper aux polices politiques ou aux douaniers ! Une exposition XXL pour petits et grands afin de mieux comprendre la variété fascinante de l’objet-livre et de se rappeler la variété infinie de morphologies que le livre (« codex ») a pu adopter dans son histoire déjà vieille de deux millénaires. Commissariat : Nicolas Ducimetière

15 CHF : billet plein tarif 10 CHF : étudiants, AVS, Chômage, Abonnés du Théâtre de Carouge Gratuit : -18 ans, étudiants du Canton de Genève, Amis, Geneva pass, carte Raiffeisen, PMS, AMS, DIP Genevois, presse, ICOM, Résidents colognotes.

47 livres de formats hors-norme !!

Fondation Martin Bodmer Route Martin-Bodmer 19-21, 1223 Cologny Cologny



