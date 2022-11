Collecte de dons et vente de produits de la boutique Téléthon Géant Casino Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Collecte de dons et vente de produits de la boutique Téléthon Géant Casino, 3 décembre 2022, Villenave-d'Ornon. Collecte de dons et vente de produits de la boutique Téléthon 3 – 11 décembre Géant Casino Villenave d’Ornon solidaire du AFM Téléthon Géant Casino Centre Commercial Bordeaux Sud, Route de Toulouse, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine L’association les Belles américaines girondines vous attend dans la galerie marchande de Géant casino La collecte se fait aussi durant le mois de novembre dans les pharmacies de VO/

2022-12-03T09:00:00+01:00

2022-12-11T18:00:00+01:00

