Gealán Quartet Centre Culturel Irlandais, 29 mars 2022, Paris.

Gealán Quartet

Centre Culturel Irlandais, le mardi 29 mars à 19:30

Avec **Gina Maria McGuinness** (violon), **Eoin Ducrot** (violon), **Fiachra de hOra** (alto), **Paul Grennan** (violoncelle) Formé à l’automne 2021, le Gealán Quartet se compose de quatre jeunes instrumentistes parmi les plus doués de leur génération. Leurs diverses expériences personnelles et leurs concerts en Irlande et sur les scènes internationales, à la fois en tant que solistes ou au sein d’ensembles et orchestres, attestent de la brillante maîtrise de leurs cordes. Lors de ce récital présenté en association avec la National String Quartet Foundation, qui viendra clore une résidence exceptionnelle du quatuor au CCI, celui-ci interprétera des pièces classiques de Mozart et Brahms, ainsi qu’un morceau du compositeur irlandais contemporain Sam Perkin. L’ensemble nous offrira également un mini-concert ce 29 mars à 13h dans la chapelle du CCI (entrée libre dans la limite des places disponibles) !

10€ (7€ pour étudiants et demandeurs d’emploi)

Le Gealán Quartet se compose de quatre jeunes instrumentistes parmi les plus doués de leur génération.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T19:30:00 2022-03-29T21:00:00