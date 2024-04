Ge Connekt : Squidj Le Groove Genève, samedi 13 avril 2024.

Début : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

Ge Connekt et le Collectif Nocturne ont la chance d’inviter Squidji afin qu’il performe son dernier projet : ANTARCTIQUE. Il sera accompagné d’un choeur de deux choristes. Nore6L, jeune artiste talentueux genevois, effectuera la première partie afin de vous faire découvrir son univers. Dj Bucarest clôturera l’événement avec un set aux influences afro.

Ge Connekt tient à travailler avec Reverse Sound pour assurer l’aspect technique. Pour cet événement, le résultat de cette collaboration sera une scénographie aux inspirations glaciales. La salle sera aussi agencé afin de permettre des espaces tranquilles.

Production : Ge Connekt x Collectif Nocturne

Squidji : Squidji nous présentera son nouveau projet intitulé « Antarctique ». Cette création musicale de 17 titres va bien au-delà d’une simple collection de chansons. Elle représente un périple intérieur profondément personnel, né des épreuves et des ruptures qui ont marqué sa vie.

Au fil des années, Squidji a cultivé son talent artistique avec une passion dévorante, dévoilant au public trois projets en 3 ans. La musique a toujours été son refuge, son moyen d’exprimer ses émotions les plus intimes comme cela était le cas notamment dans “Jusqu’à l’aube” son dernier EP. Cependant, à travers “Antarctique” Squidji révèle une facette de lui-même qu’il n’avait jamais dévoilée auparavant. Les moments de rupture et de recul ont façonné son parcours artistique, l’amenant à explorer des profondeurs émotionnelles inattendues pour celui que l’on appelait habituellement “le Casanova”. Ainsi, on assiste à une véritable transition artistique pour le jeune artiste.

On le connaissait pour ses titres séducteurs et sensuels comme son titre à succès « Doudou ». Ses sentiments étaient alors exprimés dans des ambiances chaudes et réconfortantes, jusqu’à la rupture d’ « Antarctique ». Comme son nom laisse entrevoir, ce nouveau projet se caractérise par une ambiance froide où la remise en question rythme les différents titres. « Antarctique » incarne ainsi le journal intime de l’artiste en quête d’apaisement, mêlant mélancolie et introspection; et si l’amour reste un sujet central pour lui, il est aujourd’hui abordé avec une approche plus authentique et réfléchie où les sentiments superficiels n’ont pas leur place, faisant de ce projet le plus personnel de sa carrière. Les auditeurs sont ainsi invités à plonger dans un paysage sonore chargé d’émotions brutes et de réflexions profondes chanté par sa voix à la fois aiguë et planante par moments nous faisant voyager mais également suave et éraillée nous invitant à garder les pieds sur terre. C’est ce contraste que nous offre chaque titre, une fenêtre ouverte sur les pensées intimes, les peines et les triomphes de Squidji. L’auditeur est convié à une expérience intime, incitant à l’exploration personnelle et à la résilience face aux défis de la vie.

Nore6L : Nore6L est un artiste genevois pas comme les autres. Son passe-temps favori est de partager son art sur scène afin d’être en alchimie avec son public. Il a pour but de leurs procurer un maximum d’émotions et remplir leurs têtes d’un maximum de souvenirs. Il a une bonne expérience de la scène car il a pu se produire à l’Undertown, à la fête de la musique ou encore deux fois à la Boule Noire à Paris.

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture des portes : 20h

Début des concerts : 21h

Fin : 00h

Tarif plein : 20.- Tarif réduit – 26 ans : 15.- Carte 20ans/20francs : 13.- Prix de soutien : 25.-

Lieu: 9 Rue des Gazomètres, 1205

Ouverture de la billetterie le 15 mars

