GDG #30 – Cryptographie, hachage, chiffrement sans les maths MAME, 22 septembre 2021, Tours.

MAME, le mercredi 22 septembre à 19:00

Pour cette grande reprise du GDG Tours, nous aurons le plaisir d’avoir en avant première la présentation de Cédric Gatay, “Cryptographie, hachage, chiffrement sans les maths ! ” — Nous utilisons tous les jours de la cryptographie, mais savons-nous ce qui se passe lorsque : nous nous connectons à un site web en HTTPS nous accédons à un serveur via SSH nous générons des hash pour des mots de passe, du cache-busting de ressources,… Dans cette présentation, vous verrez les différents types d’algorithme et les principes fondamentaux derrière les implémentations que nous utilisons pour assurer la sécurité des échanges. Ainsi vous n’hésiterez plus à vous prononcer lors de discussion autour de ces sujets ! Et tout ceci, sans le point qui fait le plus peur, les maths ! —- L’évènement aura lieu dans la Salle “Marie Laure” —- L’occasion de terminer la soirée par un moment de convivialité autour de pizzas et de boissons.

Sur inscription

MAME 49 boulevard Preuilly 37000 Tours Tours Indre-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T19:00:00 2021-09-22T21:00:00