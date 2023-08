Conférence sur l’histoire de l’Union Belge GCSMS de l’Union Belge Courbevoie, 16 septembre 2023, Courbevoie.

Conférence sur l’histoire de l’Union Belge Samedi 16 septembre, 15h00 GCSMS de l’Union Belge Entrée libre, sur inscription obligatoire, respect des règles sanitaires en vigueur.

Depuis la création d’une société de secours mutuel pour les Belges résidant en France en 1888 à la création du GCSMS de l’Union Belge en 2008, découvrez l’histoire extraordinaire de l’Union Belge, sa construction à Courbevoie et son implication durant les deux guerres mondiales.

La conférence sera animée par Monsieur Paul de Gerlache, président de la mutuelle de l’Union Belge.

GCSMS de l’Union Belge 49 rue de Colombes 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 01 43 33 02 16 https://mapad.fr/etablissements/la-residence-union-belge/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/Xa3CH8BZXBQNbjGfA »}, {« type »: « phone », « value »: « 0143330216 »}] L’Union Belge est un bâtiment construit au début du XXe siècle à Courbevoie pour soigner et accueillir les ressortissants belges âgés et handicapés en France. Le bâtiment accueille aujourd’hui une maison de retraite. Gare de Courbevoie et Bécon-les-Bruyères – Parking privé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

MAPAD Art & Culture – GCSMS de l’Union Belge