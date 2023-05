Atelier déco du festival GBB (en langue bretonne) GBB festival, 13 mai 2023, Langonnet.

Atelier déco du festival GBB (en langue bretonne) Samedi 13 mai, 14h30 GBB festival gratuit, sur inscription

Nous organisons un atelier déco le samedi 13 mai à partir de 14h30 en vu du festival GBB.

Au programme : peinture, pochoirs, origami, bricolage avec des matériaux de récup (merci au passage à Mat’low de Vannes)… le tout en langue bretonne :)

Atelier ouverts à toutes et tous, vous qui aimez les arts, le travail manuel et parler breton (tous niveaux bienvenus ! N’hésitez pas à venir pour vous initier ou vous entrainer si vous suivez des cours du soir. Rien de plus efficace que d’apprendre en bricollant ! )

Envoyez nous un p’tit message pour en savoir plus (lieu exacte de RDV, affaires à apporter ) : Maina maina@gbb.bzh 06 23 52 05 13

Ken ar c’hentañ !

