Marseille Le Baraki Bouches-du-Rhône, Marseille GB1 Le Baraki Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

GB1 Le Baraki, 30 octobre 2021, Marseille. GB1

Le Baraki, le samedi 30 octobre à 21:00

[[https://www.facebook.com/GB1live/](https://www.facebook.com/GB1live/)](https://www.facebook.com/GB1live/) Nous voilà, de retour après une pandémie mondiale… On profite de l’accalmie avant l’arrivée de Zemmour au pouvoir pour chanter du rock, des chansons de mauvais goût ou de chanteurs morts… Ca sera au Baraki. Tu viens ? ♫BLUES ROCK♫ Le Baraki 1 rue de Tilsit 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T21:00:00 2021-10-30T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Baraki Adresse 1 rue de Tilsit 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Le Baraki Marseille