Randonnée journée Crêtes d’Iparla Gaztenerrekako Bidea Saint-Étienne-de-Baïgorry, 20 juillet 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Saint-Étienne-de-Baïgorry,Pyrénées-Atlantiques

Avec un Accompagnateur en Montagne local diplômé d’État. Itinéraire non classique, peu fréquenté 11,5 km. D+ 750m. Dès 15 ans. Rendez-vous pour démarrer ensemble d’Intermarché Baigorry..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 16:00:00. EUR.

Gaztenerrekako Bidea

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With a local state-qualified mountain leader. Non-classical route, little frequented 11.5 km. D+ 750m. From 15 years. Meet at Intermarché Baigorry.

Con un guía de montaña local cualificado. Ruta no clásica, poco frecuentada 11,5 km. D+ 750m. A partir de 15 años. Encuentro en Intermarché Baigorry.

Mit einem örtlichen staatlich geprüften Bergbegleiter. Nicht klassische, wenig begangene Route 11,5 km. Höhenunterschied + 750m. Ab 15 Jahren. Treffpunkt zum Starten gemeinsam von Intermarché Baigorry.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme Pays Basque