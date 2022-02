GAZQUEZ & MIRANDA La Mesón, 7 mai 2022, Marseille.

GAZQUEZ & MIRANDA

La Mesón, le samedi 7 mai à 19:30

ISABEL GAZQUEZ ▪️ Andalouse d’origine, Isabel Gazquez a grandi au cœur de la culture flamenca. Habitée, entre rage et puissance, son geste est à la fois délicat et cinglant. Son enseignement est enrichi par sa réflexion intime et son regard original posés sur la danse. Isabel a participé à pas moins d’une vingtaine de spectacles différents. Une vraie personnalité, racée et authentique ! ▪️JOSELE MIRANDA ▪️ Pédagogue reconnu, Josele Miranda est aimé pour sa générosité et son énergie. Il pratique un flamenco puro et noble, inspiré de sa formation avec Isabel Gazquez, Carmen Rubio, Antonio Canales et Farruquito. Quand il danse, la scène devient sienne : la force et l’émotion qui se dégagent, la complicité qu’il établit avec le public font de Josele Miranda un immense bailaor. Découvrir : [https://www.youtube.com/watch?v=z1mGLT-0UUo](https://www.youtube.com/watch?v=z1mGLT-0UUo)… ▪️ INFOS PRATIQUES ▪️ Billetterie ici : [https://urlz.fr/hn1K](https://urlz.fr/hn1K) ou par mail à [contact@lameson.com](mailto:contact@lameson.com). Attention places limitées ! ⚠️ Ouverture des portes à 19H30 / Concert à 20h30 ⚠️ Site web : [http://www.lameson.com](http://www.lameson.com) Tarif : 12€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert) Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

12€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

♫TABLAO♫

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



