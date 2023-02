Gaz’On Cup Lieu-dit Les Perrault des Bois, 15 avril 2023, Mézilles Mézilles.

Gaz’On Cup

Circuit Chronovert Lieu-dit Les Perrault des Bois Mézilles Yonne Lieu-dit Les Perrault des Bois Circuit Chronovert

2023-04-15 – 2023-04-16

Lieu-dit Les Perrault des Bois Circuit Chronovert

Mézilles

Yonne

Mézilles

EUR La Gaz’On Cup est la première course de tracteurs-tondeuses de Puisaye, co-organisée par E’Puisaye et Chronovert Moto Club.

Retrouvez-nous à partir de samedi soir 15 avril au coeur d’un site naturel d’exception dans la forêt poyaudine, le circuit Chronovert à Mézilles.

Les équipages qui souhaitent participer à la course peuvent télécharger le bulletin d’inscription sur wwww.epuisaye.fr

Nous vous attendons nombreux pour rigoler, nous amuser, échanger, partager. Samedi 15 avril : À partir de 17h : Vérification des inscriptions à partir de 17H avec contrôle des machines. À partir de 19h30 : Paëlla – concert.

Dimanche 16 avril : 7h à 8h : Dernières vérifications des inscriptions et contrôle des machines. 10h à 12h : Début de la 1ère course. Repas et boissons sur place. 14h à 17h : Seconde course. Remise de prix en fin de journée.

epuisaye@gmail.com https://www.epuisaye.fr/

Lieu-dit Les Perrault des Bois Circuit Chronovert Mézilles

dernière mise à jour : 2023-02-18 par