Café occitan à la Gazette café Gazette café, Montpellier (34), 30 mai 2023, . Café occitan à la Gazette café Mardi 30 mai, 18h00 Gazette café, Montpellier (34) Entrée libre Lo Cercle occitan dau clapàs vos prepausa de descobrir de 6 oras a 10 oras e mièja la riquesta de la cultura occitana. Le Cercle occitan de Montpellier vous propose de découvrir, de 18h à 22h30, la richesse de la culture occitane. Au programme : 18h Conférence 19h Spectacle vivant avec l’humoriste occitan Lo Clamenç 19h30 Approche ludique de la langue occitane proposée par les membres du cours d’occitan du cercle de Montpellier 20h Initiation aux danses traditionnelles avec le maître danseur Eusèbio et les danseurs du cercle 20h30 Baléti (bal) avec le groupe Copa Camba source : événement Café occitan à la Gazette café publié sur AgendaTrad Gazette café, Montpellier (34) 7, Rue Levat Gazette café, 34000 Montpellier, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41480 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T18:00:00+02:00 – 2023-05-30T22:30:00+02:00

2023-05-30T18:00:00+02:00 – 2023-05-30T22:30:00+02:00 baltrad balfolk

