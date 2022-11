Café occitan à la Gazette café Gazette café, Montpellier (34)

Entrée libre

avec Copa Camba, Los Dançaires del Clapàs et Nadalenca Gazette café, Montpellier (34) 7, Rue Levat Gazette café, 34000 Montpellier, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39717 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Lo Cercle occitan dau clapàs vos prepausa de descobrir de 6 oras a 10 oras e mièja la riquesta de la cultura occitana. Le Cercle occitan de Montpellier vous propose de découvrir, de 18h à 22h30, la richesse de la culture occitane. Au programme : 18h Conférence par Michel Jacquet « le fantastique dans la littérature occitane » illustré à partir de trois ouvrages. ”La bèstio dóu Vacarés” del provençal Josèp d’Arbaud ”La Santa Estela del centenari” del roergàs Joan Bodon ”Lo darrièr daus Lobaterras” del lemosin Joan Ganhaire 19h Mini concert de la polyphonie occitane Nadalenca Chœur d’Òc 19h30 Approche ludique de la langue occitane proposée par les membres du cours d’occitan du cercle de Montpellier 20h Initiation aux danses traditionnelles avec le maître danseur Eusèbio et les danseurs du cercle 20h30 Baléti (bal) avec le groupe Copa Camba source : événement Café occitan à la Gazette café publié sur AgendaTrad

2022-11-30T18:00:00+01:00

2022-11-30T22:30:00+01:00

Lieu Gazette café, Montpellier (34) Adresse 7, Rue Levat Gazette café, 34000 Montpellier, France

