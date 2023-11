Coccodrillo Blues en concert au Gazette Café Gazette Café Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Samedi 11 Novembre 2023 à partir de 20h

6 Rue Levat, 34000 Montpellier

Entrée libre – Réservation ☎️ 04 67 59 07 59

www.gazettecafe.com/agenda

https://www.facebook.com/events/300956432813343

Coccodrillo Blues est un duo acoustique original (deux voix, guitare & harmonica).

Basé à Montpellier ils jouent du blues traditionnel, du folk-blues et du rock-blues.

la formation est composée de Nicola Marchi (Guitare & Chant), Christian Garcia (Krapot) Chant & Harmonica.

facebook.com/coccodrillo.blues

youtube.com/@coccodrilloblues

soundcloud.com/coccodrillo-blues

Suivez les crocodiles leur blues vous guidera à travers les marais…

2023-11-11T20:00:00+01:00 – 2023-11-11T22:30:00+01:00

2023-11-11T20:00:00+01:00 – 2023-11-11T22:30:00+01:00

