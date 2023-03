Gaz’Bartas du Larzac (Trail) MillauMillau Catégories d’Évènement: Aveyron

Aveyron Millau Aveyron Le Camper Le Jas du Camper Millau 3e édition

la Gaz’Bartas (21 km), la Cardabelle (11km) et sur la Rando (11 km) + des épreuves pour les enfants à partir de 6-7 ans. Courses nature & Trail, Organisation 100% féminine, Éco-responsable & Solidaire lesgazellesavostrousses@gmail.com http://gazbartasdularzac.wixsite.com/monsite Gaz’Bartas du Larzac

