GaySportMed #6 Cabaret Aleatoire, 15 avril 2022, Marseille.

GaySportMed #6

Cabaret Aleatoire, le vendredi 15 avril à 23:00

Tournoi omnisports international LGBT+ organisé par MUST et FrontRunners Marseille – du 15 au 18 Avril 2022 (week-end de Pâques). Infos, inscriptions & préventes sur : [https://gaysportmed.org/programme/](https://gaysportmed.org/programme/) NOS RENDEZ-VOUS ! Le vendredi 15 avril pour la soirée d’accueil dans le village des sportif.ve.s au FLOW (Anciennement La Réale à deux pas du Vieux Port de Marseille) : – Gratuit & ouvert au public – Plus de 500 personnes attendues – Un salon des associations et de nos partenaires – Bars & restauration sur place – DJ & de nombreuses surprises ! Le samedi 16 Avril – 8h-18h30 – 1ère journée de compétition. – A partir de 19h, Rdv chez nos partenaires bars & restaurants. Le dimanche 17 Avril – 8h-18h30 – 2ème journée de compétition et finales. – A partir de 19h, Rdv chez nos partenaires bars & restaurants. Soirée de clotûre QUEER IT UP – 23h – 6h00 : au Cabaret Aleatoire – Friche la Belle de Mai – 700 personnes attendues – A minuit, le show des bénévoles de nos associations, ils enflammeront la salle après des mois de répétitions ! Dj L’homme seul Dj résident et co-programmateur des folles soirées Garçon Sauvage du collectif lyonnais PlusBelleLaNuit depuis 2014. Allergique à la minimale, féru d’indie dance, de nu disco et de jackin house, ses sets à l’énergie solaire ne sont qu’amour. [https://soundcloud.com/lhomme-seul](https://soundcloud.com/lhomme-seul) Dj Lylou Dallas Précédemment résidente des soirées parisiennes Scream et After Rouge, membre active du collectif marseillais Rouge Kartel, Lylou se démarque par une énergie toute particulière aux platines. Mais sa musique ne se résume pas à ça. Toujours emprunts d’inattendus, ses mix se composent de petites perles électroniques voyageant de l’indie dance à une techno groovy pour le plus grand plaisir du dancefloor. [https://soundcloud.com/lylou-dallas/cave-8-eclipse-brussels](https://soundcloud.com/lylou-dallas/cave-8-eclipse-brussels)

20€

♫♫♫

Cabaret Aleatoire 41 rue jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T23:00:00 2022-04-15T06:00:00