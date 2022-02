Gavroches. Devenez gamins des faubourgs au cœur du 19e siècle Maison Victor Hugo Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Gavroches. Devenez gamins des faubourgs au cœur du 19e siècle

Maison Victor Hugo, 24 février 2022, Besançon.



Foyer de révoltes, cache favorite des brigands de tout poil, le Paris du 19e siècle est marqué par la misère. Vous êtes une bande de gamins des rues, petits orphelins, enfants abandonnés, votre quotidien est une lutte pour survivre. À cette époque, la vie n’est pas facile pour les enfants les plus pauvres. Ils doivent travailler dur, ne mangent pas à leur faim et dorment où ils peuvent, bien souvent sous les ponts… Vivre dans la rue c’est aussi s’exposer aux dangers, être à la merci des coups de canons des barricades de juin 1848 qui font vibrer les murs de la capitale. Pourtant, un homme influent, écrivain et député s’intéresse au sort des enfants. Lui seul peut vous sortir de la pauvreté en défendant vos droits. Soyez le premier à le rencontrer, il s’appelle Victor Hugo ! **Jeudi 24 février à 14 h 30** **Vendredi 25 février à 14 h 30** _Durée_ : 1 h 30 _À partir de_ 8 ans, limité à 12 enfants _Tarif_ : 2,50 € _Sur réservation_ au 03 81 41 53 65 ou via [ce lien](https://my.weezevent.com/atelier-gavroches-devenez-gamins-des-faubourgs-au-cur-du-19e-siecle)

Inscription obligatoire, places limitées, tarif 2.5 €

Atelier jeune public Maison Victor Hugo 140 grande rue, besancon Besançon République Doubs

