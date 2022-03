GAVROCHE en concert Soissons, 5 avril 2022, Soissons.

GAVROCHE en concert Soissons

2022-04-05 21:00:00 – 2022-04-05

Soissons Aisne Soissons

On le définit comme un chanteur sans frontière de part ses différentes inspirations musicales. De la chanson au Reggae en passant par des influences électro, on ne peut ranger Gavroche et son groupe dans une catégorie définie. Gavroche, qui s'accompagne de sa guitare, est entouré d'un accordéoniste, et d'un autre guitariste et fait le bonheur des spectateurs avec son amour des mots ! Il partage les plateaux avec MANU CHAO, Tryo, Bénabar, La rueKétanou , Bernard Lavilliers, Alpha Blondy, Idir, Sinsemilia. Il se produira dans les salles mythiques parisienne telles que l'Olympia et La Cigale.Il jouera partout en France notamment sur les scènes des Festivals « Musiques d'ici et d'ailleurs (51) »

+33 3 23 93 05 48

gavroche concert