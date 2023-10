Atelier d’écoute et de création « Écouter, écrire, faire de la musique, chanter, avec, pour les oiseaux » Gavray-sur-Sienne Catégories d’Évènement: Gavray-sur-Sienne

Manche Atelier d’écoute et de création « Écouter, écrire, faire de la musique, chanter, avec, pour les oiseaux » Gavray-sur-Sienne, 9 décembre 2023, Gavray-sur-Sienne. Gavray-sur-Sienne,Manche Atelier d’écoute et de création « Écouter, écrire, faire de la musique, chanter, avec, pour les oiseaux »..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . . Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie



Listening and creative workshop « Listening, writing, making music, singing, with and for birds ». Taller de escucha y creación: « Escuchar, escribir, hacer música, cantar, con y para los pájaros ». Hör- und Kreativworkshop « Zuhören, schreiben, musizieren, singen, mit, für Vögel ». Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Gavray-sur-Sienne, Manche Autres Adresse Ville Gavray-sur-Sienne Departement Manche Lieu Ville Gavray-sur-Sienne latitude longitude 48.90756;-1.34935

Gavray-sur-Sienne Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gavray-sur-sienne/