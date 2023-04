Fête des associations Route de Coutances Gavray-sur-Sienne Catégories d’Évènement: Gavray-sur-Sienne

Manche

Fête des associations Route de Coutances, 10 juin 2023, Gavray-sur-Sienne. Fête des associations organisée par l’association « La Sienne en Fête »..

2023-06-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-10 18:00:00. .

Route de Coutances Stade

Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie



Associations’ festival organized by the association « La Sienne en Fête ». Fiesta de las asociaciones organizada por la asociación « La Sienne en Fête ». Fest der Vereine, das von der Vereinigung « La Sienne en Fête » organisiert wird. Mise à jour le 2023-04-21 par Coutances Tourisme

