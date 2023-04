Exposition d’art contemporain de Nicolas Koch « Un rond dans l’eau » 1 rue du Moulin, 16 avril 2023, Gavray-sur-Sienne.

Exposition art contemporain / Nicolas Koch au ravitaillement à Gavray-sur-Sienne.

Vernissage prévu le 16 avril de 11h à 16h en présence de l’artiste. Entrée libre !.

Vendredi 2023-04-16 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-20 18:30:00. .

1 rue du Moulin Le Ravitaillement

Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie



Exhibition contemporary art / Nicolas Koch at the ravitaillement in Gavray-sur-Sienne.

Opening planned on April 16th from 11am to 4pm in the presence of the artist. Free entrance !

Exposición de arte contemporáneo / Nicolas Koch en el ravitaillement de Gavray-sur-Sienne.

Inauguración el 16 de abril de 11h a 16h en presencia del artista. Entrada gratuita

Ausstellung zeitgenössische Kunst / Nicolas Koch in der Verpflegungsstation in Gavray-sur-Sienne.

Vernissage voraussichtlich am 16. April von 11 bis 16 Uhr in Anwesenheit des Künstlers. Eintritt frei!

