Foire aux moutons Gavray Gavray-sur-Sienne, 2 novembre 2023, Gavray-sur-Sienne.

Gavray-sur-Sienne,Manche

La foire aux moutons se déroule tous les 1ers jeudis de chaque mois sur le champ de foire du bourg..

2023-11-02 14:30:00 fin : 2023-11-02 . .

Gavray Place du Champ de Foire

Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie



The sheep fair takes place every 1st Thursday of the month on the village fairground.

La feria ovina se celebra cada primer jueves de mes en el recinto ferial del pueblo.

Der Schafmarkt findet an jedem 1. Donnerstag im Monat auf dem Marktplatz des Marktfleckens statt.

