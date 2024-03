Gavottes d’histoires et histoires en botte – Eurofonik #12 Ormédo Orvault, samedi 16 mars 2024.

Gavottes d'histoires et histoires en botte – Eurofonik #12 LECTURES MUSICALES Samedi 16 mars, 10h00 Ormédo Gratuit – Sur réservation

– Dans le cadre du festival Eurofonik –

Des bibliothécaires de la Ville d’Orvault et des musiciens du Centre Culturel Breton d’Orvault vous attendent pour un périple musical sur le littoral breton. Il sera ponctué d’histoires de bord de mer, de phare… le tout en bottes et imperméables ! Un temps de lecture musical, convivial et en toute simplicité, à vivre en famille.

Durée : 30 minutes

Ormédo Prom. de l'Europe, 44700 Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire

