Gavin James en concert au Supersonic Records Supersonic Records Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Gavin James en concert au Supersonic Records Supersonic Records Paris, 1 mars 2024, Paris. Le vendredi 01 mars 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. payant Billet : 25.50 EUR

Gavin James a parcouru un long chemin depuis ses prestations dans les pubs de sa ville natale de Dublin ! Il a tourné dans le monde entier, et notamment avec Sam Smith, Ed Sheeran & Niall Horan. Supersonic Records présente… Gavin James en concert ! Gavin James jouera au Supersonic Records pour 2 DATES consécutives, le jeudi 29 Février et le vendredi 1er Mars 2024 Lien vers la 1ère date GAVIN JAMES (Pop – Dublin, IRL) Gavin James a parcouru un long chemin depuis le perfectionnement de son art dans les pubs de sa ville natale de Dublin. Depuis la sortie de son premier album en 2016, ses tournées internationales ont abouti à une carrière qui lui a valu 2 milliards de streams mondiaux, 1 disque de diamant et 45 disques de platine à travers le monde (dont deux albums #1 en Irlande), une tournée mondiale à guichets fermés et des concerts avec Sam Smith, Ed Sheeran, & Niall Horan. Le double lauréat du Irish Choice Music Prize a entamé l’année 2023 avec un nouveau contrat mondial avec Sony Music et un été riche en festivals, du Brésil à Glastonbury. ÉCOUTER REGARDER AIMER ——————————— Jeudi 29 Février 2024 • Ouverture des portes à 19h • Bar sur place • Prévente à 25€ / 30€ sur place • Ouverture de la billetterie le 8 Décembre à 11h • Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal ——————————— Supersonic Records 9 rue Biscornet 75012 Paris Metro Bastille https://supersonic-records.fr/ Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://fb.me/e/6t7q8qgBJ https://fb.me/e/6t7q8qgBJ https://link.dice.fm/bd2deb0c9957

Gavin James en concert au Supersonic Records Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75012 Lieu Supersonic Records Adresse 9 Rue Biscornet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Supersonic Records Paris latitude longitude 48.8502469839762,2.36970702296574

Supersonic Records Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/