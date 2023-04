Marché gourmand et artisanal GEDRE Gavarnie-Gèdre Catégories d’Évènement: Gavarnie-Gèdre

Marché gourmand et artisanal GEDRE, 31 août 2023, Gavarnie-Gèdre. Venez découvrir et déguster les productions locales dans une ambiance conviviale et festive !.

GEDRE Place de la Bergère

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and discover and taste local products in a friendly and festive atmosphere! Venga a descubrir y degustar los productos locales en un ambiente acogedor y festivo Kommen Sie und entdecken und probieren Sie die lokalen Produktionen in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre! Mise à jour le 2023-02-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

