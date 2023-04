Projection avec un garde-moniteur du Parc national GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre

Hautes-Pyrénées

Projection avec un garde-moniteur du Parc national GAVARNIE, 10 août 2023, Gavarnie-Gèdre. Projection suivi d’un débat animé par un garde-moniteur du Parc national..

2023-08-10 à 17:30:00 ; fin : 2023-08-10 . EUR.

GAVARNIE Maison du Parc national

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Screening followed by a discussion led by a National Park ranger. Proyección seguida de un debate dirigido por un guarda del Parque Nacional. Filmvorführung mit anschließender Diskussion, die von einem Parkwächter des Nationalparks geleitet wird. Mise à jour le 2023-04-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu GAVARNIE Adresse GAVARNIE Maison du Parc national Ville Gavarnie-Gèdre Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville GAVARNIE Gavarnie-Gèdre

GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gavarnie-gedre/

Projection avec un garde-moniteur du Parc national GAVARNIE 2023-08-10 was last modified: by Projection avec un garde-moniteur du Parc national GAVARNIE GAVARNIE 10 août 2023 GAVARNIE Gavarnie-Gèdre

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées