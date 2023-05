Encordés, une aventure pyrénéenne Arrivée au village, 17 juin 2023, Gavarnie-Gèdre.

« Encordés, une aventure pyrénéenne » est le nouveau défi auquel participe Guillaume Beauxis, traileur emblématique des Vallées de Gavarnie. Avec deux autres sportifs, ils comptent relier Gabas à Gavarnie en passant par trois itinéraires majeurs dans les Pyrénées. L’objectif ? Récolter des fonds pour Summits Of My Heart, une association du Pays Basque qui aide des enfants défavorisés à se faire opérer du cœur. Au total, environ 80 km et 7000 m de dénivelé positif alternant trail et course d’arêtes.

Un centime d’euro = un battement de cœur. Alors vous aussi, palpitez !

Faire un don : https://bit.ly/3M86OKI.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-18 . .

Arrivée au village GAVARNIE

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Encordés, une aventure pyrénéenne » is the new challenge in which Guillaume Beauxis, emblematic traileur of the Valleys of Gavarnie, is participating. With two other sportsmen, they intend to connect Gabas to Gavarnie by passing by three major routes in the Pyrenees. The objective? To raise funds for Summits Of My Heart, an association in the Basque Country that helps underprivileged children to have heart surgery. In total, about 80 km and 7000 m of positive altitude difference alternating trail and ridge running.

One euro cent = one heartbeat. So you too, feel the pulse!

Make a donation: https://bit.ly/3M86OKI

« Roped up, una aventura pirenaica » es el nuevo reto en el que participa Guillaume Beauxis, el emblemático traileur de los Valles de Gavarnie. Con otros dos deportistas, pretenden unir Gabas con Gavarnie a través de tres grandes rutas de los Pirineos. ¿El objetivo? Recaudar fondos para Summits Of My Heart, una asociación del País Vasco que ayuda a niños desfavorecidos a operarse del corazón. En total, unos 80 km y 7000 m de desnivel positivo alternando trail y crestas.

Un céntimo de euro = un latido. Así que tú también, ¡siente el pulso!

Haz un donativo: https://bit.ly/3M86OKI

« Angeseilt, ein Pyrenäenabenteuer » ist die neue Herausforderung, an der Guillaume Beauxis, der emblematische Trailrunner der Vallées de Gavarnie, teilnimmt. Zusammen mit zwei anderen Sportlern wollen sie von Gabas nach Gavarnie über drei wichtige Routen in den Pyrenäen wandern. Was ist das Ziel? Geld für Summits Of My Heart zu sammeln, eine Organisation im Baskenland, die benachteiligten Kindern bei Herzoperationen hilft. Insgesamt werden 80 km und 7000 m positiver Höhenunterschied zurückgelegt, wobei sich Trail- und Gratläufe abwechseln.

Ein Euro-Cent = ein Herzschlag. Also, schlagen auch Sie zu!

Spenden Sie: https://bit.ly/3M86OKI

Mise à jour le 2023-04-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65