Stage de yoga et de poterie Atelier céramique, 10 juin 2023, Gavarnie-Gèdre.

Marie BUISAN, professeur de yoga me rejoint dans cette aventure pour ressentir ensemble le pouvoir de la terre sur le corps et vice et versa..

2023-06-10 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-10 18:00:00. EUR.

Atelier céramique GEDRE

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Marie BUISAN, yoga teacher, joined me in this adventure to feel together the power of the earth on the body and vice versa.

Marie BUISAN, profesora de yoga, me acompaña en esta aventura para sentir juntos el poder de la tierra sobre el cuerpo y viceversa.

Marie BUISAN, eine Yogalehrerin, schließt sich mir in diesem Abenteuer an, um gemeinsam die Kraft der Erde auf den Körper und umgekehrt zu spüren.

