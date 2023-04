Fête des Fleurs GEDRE, 27 mai 2023, Gavarnie-Gèdre.

Vente de fleurs annuelles, vivaces et plants de légumes organisé par l’APE de Gèdre. Atelier jardinerie pour adultes et enfants.

2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-27 17:00:00. EUR.

GEDRE Place de la Bergère

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Sale of annual flowers, perennials and vegetable plants organized by the APE of Gèdre. Gardening workshop for adults and children

Venta de flores anuales, plantas vivaces y hortalizas organizada por la APE de Gèdre. Taller de jardinería para adultos y niños

Verkauf von einjährigen und mehrjährigen Blumen und Gemüsesetzlingen, organisiert von der Elternvereinigung von Gèdre. Gartenbau-Workshop für Erwachsene und Kinder

Mise à jour le 2023-04-07 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65