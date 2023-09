Le Grand Raid des Pyrénées GAVARNIE-GEDRE Gavarnie-Gèdre, 21 août 2024, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

Rassemblement de 5000 trailers qui met sur le devant de la scène la chaîne des Pyrénées Centrales à travers des parcours de haute-montagne somptueux..

2024-08-21 fin : 2024-08-25 . .

GAVARNIE-GEDRE Villages

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Gathering of 5000 trailers which puts the Central Pyrenees chain in the spotlight through sumptuous high mountain courses.

Reunión de 5000 remolques que pone en el punto de mira la cadena de los Pirineos Centrales a través de suntuosos recorridos de alta montaña.

Zusammenkunft von 5000 Trailern, die die Bergkette der Zentralpyrenäen durch prächtige Hochgebirgsstrecken in den Vordergrund rückt.

Mise à jour le 2023-09-26 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65