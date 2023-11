Journée de clôture : BBQ Party & Toy ZIk en concert ! GAVARNIE Gavarnie-Gèdre, 17 mars 2024, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

Venez célébrer avec nous cette saison ! Comme chaque année, la Toy Zik a l’honneur de venir jouer et faire danser les skieurs de Gavarnie, ambiance garantie ! Quoi de mieux qu’un barbecue pour accompagner ça avec la vue sur les plus beaux panoramas des Pyrénées ? Entre amis, ou en famille, ne manquez pas ce rendez-vous !.

2024-03-17 12:00:00 fin : 2024-03-17 16:00:00. EUR.

GAVARNIE Les Espécières

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and celebrate this season with us! Like every year, Toy Zik has the honor of coming to Gavarnie to play and make the skiers dance – atmosphere guaranteed! And what could be better than a barbecue to accompany it, with a view of the most beautiful panoramas in the Pyrenees? Whether you’re with friends or family, don’t miss out!

¡Ven a celebrar la temporada con nosotros! Como cada año, Toy Zik tiene el honor de venir a Gavarnie para tocar y hacer bailar a los esquiadores: ¡ambiente garantizado! ¿Qué mejor que una barbacoa para acompañar, con vistas a los panoramas más bellos de los Pirineos? Ya sea con amigos o en familia, ¡no se lo pierda!

Feiern Sie mit uns diese Saison! Wie jedes Jahr hat die Toy Zik die Ehre, die Skifahrer in Gavarnie zu unterhalten und zum Tanzen zu bringen, Stimmung ist garantiert! Was könnte besser dazu passen als ein Barbecue mit Blick auf die schönsten Panoramen der Pyrenäen? Ob mit Freunden oder der Familie, lassen Sie sich diesen Termin nicht entgehen!

Mise à jour le 2023-11-07 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65