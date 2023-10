Soirée insolite à bord d’une dameuse GAVARNIE Gavarnie-Gèdre, 16 mars 2024, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

La station de ski de Gavarnie-Gèdre vous propose de vivre une expérience exceptionnelle : une balade en dameuse et pause gourmande au coucher du soleil ! Envie d’une soirée insolite entre amis ou en famille ? L’aventure commence à la fermeture des pistes de ski. La station propose d’embarquer pour un périple de 1h30 dans un cadre hors du commun. Vous monterez en dameuse jusqu’au sommet du domaine où vous pourrez savourer les couleurs du soleil couchant sur les montagnes environnantes. Une pause gourmande vous y sera proposée (assiette de charcuterie, vin …) avec vue sur la Brèche de Roland. Là, un spot photo est installé pour immortaliser ce moment. Puis le chemin du retour se prendra selon un itinéraire différent..

2024-03-16 16:45:00 fin : 2024-03-16 . EUR.

GAVARNIE Les Espécières

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Gavarnie-Gèdre ski resort offers an exceptional experience: a ride in a snow groomer and a gourmet break at sunset! Looking for an unusual evening out with friends or family? The adventure begins as soon as the ski slopes close. The resort invites you to embark on a 1.5-hour journey in an extraordinary setting. You’ll take a groomer up to the top of the resort, where you can enjoy the colors of the setting sun over the surrounding mountains. You’ll be offered a gourmet break (charcuterie, wine, etc.) with a view of the Brèche de Roland. A photo spot will be set up to immortalize the moment. Afterwards, the return journey takes a different route.

La estación de esquí de Gavarnie-Gèdre le ofrece la posibilidad de vivir una experiencia excepcional: ¡un paseo en máquina pisanieves y una pausa gastronómica al atardecer! ¿Le apetece una velada insólita con amigos o en familia? La aventura comienza al cierre de las pistas. La estación le ofrece la posibilidad de embarcarse en un viaje de 1h30 en un marco extraordinario. Subirá en la máquina pisapistas hasta la cima de la estación, donde podrá disfrutar de los colores del sol poniente sobre las montañas circundantes. Le ofrecerán una pausa gastronómica (plato de embutidos, vino, etc.) con vistas a la Brèche de Roland. Se instalará un punto fotográfico para inmortalizar el momento. La vuelta se hará por otro camino.

Das Skigebiet Gavarnie-Gèdre bietet Ihnen ein außergewöhnliches Erlebnis: eine Fahrt mit dem Pistenbully und eine Schlemmerpause bei Sonnenuntergang! Lust auf einen ungewöhnlichen Abend mit Freunden oder der Familie? Das Abenteuer beginnt, wenn die Skipisten geschlossen sind. Der Skiort bietet Ihnen die Möglichkeit, sich für eine 1,5-stündige Fahrt in einem außergewöhnlichen Rahmen einzuschiffen. Sie fahren mit dem Pistenbully bis zum Gipfel des Skigebiets, wo Sie die Farben der untergehenden Sonne auf den umliegenden Bergen genießen können. Dort wird Ihnen eine Feinschmeckerpause (Wurstteller, Wein?) mit Blick auf die Brèche de Roland angeboten. Dort wird ein Fotospot eingerichtet, um diesen Moment festzuhalten. Anschließend wird der Rückweg auf einer anderen Route angetreten.

Mise à jour le 2023-10-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65