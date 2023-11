Point rencontre avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées GAVARNIE Gavarnie-Gèdre, 29 février 2024, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

Rencontrez les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées pour échanger avec eux et observer la faune locale..

2024-02-29 14:00:00 fin : 2024-02-29 16:00:00. EUR.

GAVARNIE Plateau de la Prade (itinéraire raquettes n°2)

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Meet the wardens of the Pyrenees National Park to chat with them and observe the local wildlife.

Reúnase con los guardas del Parque Nacional de los Pirineos para hablar con ellos y observar la fauna local.

Treffen Sie die Ranger-Monitore des Nationalparks der Pyrenäen, um sich mit ihnen auszutauschen und die lokale Tierwelt zu beobachten.

Mise à jour le 2023-11-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65