Soirée pleine lune et flambeaux GAVARNIE Gavarnie-Gèdre, 24 février 2024, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

Un moment hors du temps ! Imaginez, alors que d’habitude les pistes ferment à 17h, lors de cette soirée unique nous invitions les skieurs à un tout autre programme… Après une ascension tous ensemble, nous proposons une pause gourmande (plateaux de charcuterie, fromage, vin et jus de fruit) au Col des Tentes afin de profiter de sa vue imprenable sur les sommets du Cirque de Gavarnie en attendant la tombée de la nuit. Après le levé de la lune tant attendue, c’est aux lumières des flambeaux de l’École de Ski Française de la station et des lampes frontales de chacun que se fera la redescente à skis..

2024-02-24 17:30:00 fin : 2024-02-24 . .

GAVARNIE Les Espécières

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



A moment out of time! Imagine, while the slopes usually close at 5pm, on this unique evening we invite skiers to a completely different program… After an ascent together, we propose a gourmet break (platters of cold meats, cheese, wine and fruit juice) at the Col des Tentes to enjoy the breathtaking view over the peaks of the Cirque de Gavarnie while waiting for nightfall. As the long-awaited moon rises, the lights of the resort’s French Ski School torches and everyone’s headlamps light the way back down on skis.

¡Un momento fuera del tiempo! Imagínese, cuando las pistas suelen cerrar a las 17:00, en esta velada única invitamos a los esquiadores a un programa completamente diferente… Tras una ascensión juntos, proponemos una pausa gastronómica (tablas de embutidos, queso, vino y zumo de frutas) en el Col des Tentes para disfrutar de las impresionantes vistas sobre las cumbres del Circo de Gavarnie mientras se espera la caída de la noche. Cuando salga la ansiada luna, las antorchas de la Escuela de Esquí Francés de la estación y las linternas frontales de cada uno iluminarán el camino de vuelta sobre los esquís.

Ein Moment außerhalb der Zeit! Stellen Sie sich vor, dass die Pisten normalerweise um 17 Uhr schließen, aber an diesem einzigartigen Abend laden wir die Skifahrer zu einem ganz anderen Programm ein… Nach einem gemeinsamen Aufstieg schlagen wir eine Feinschmeckerpause (Wurst- und Käseplatten, Wein und Fruchtsaft) am Col des Tentes vor, um den atemberaubenden Blick auf die Gipfel des Cirque de Gavarnie zu genießen, während Sie auf den Einbruch der Nacht warten. Nachdem der lang ersehnte Mond aufgegangen ist, geht es mit den Fackeln der französischen Skischule des Ortes und den Stirnlampen jedes Einzelnen auf Skiern wieder hinunter.

