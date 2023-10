Les « mardis d’ici » GAVARNIE Gavarnie-Gèdre, 13 février 2024, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

Les rendez-vous incontournables de l’hiver, tous les mardis des vacances de février ! Déguster des produits locaux dans un décor de rêve, au son de la montagne… Le domaine skiable est fier de faire partie d’un territoire où les traditions, les valeurs et la gastronomie sont riches. Afin de rendre hommage au terroir, la station proposera de faire découvrir des produits artisanaux tous les mardis des vacances de février.

Bien plus qu’une simple pause snack, les « Mardis d’ici » seront accompagnés de chants montagnards a cappella. Ces rencontres seront organisées dans l’endroit le plus insolite de la station : le bar de glace ! Rien de plus typique que ces évènements qui s’inscriront dans le cadre de notre Label HaPy Saveur..

2024-02-13 12:00:00 fin : 2024-03-05 . .

GAVARNIE Les Espécières

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Tuesday during the February vacations! Taste local produce in a dream setting, to the sound of the mountains… The ski area is proud to be part of a region with rich traditions, values and gastronomy. To pay homage to local produce, the resort will be offering a selection of artisanal products every Tuesday during the February vacations.

Much more than a simple snack break, the « Mardis d’ici » will be accompanied by a cappella mountain songs. These gatherings will take place in the resort’s most unusual venue: the ice bar! Nothing could be more typical than these events, which are part of our HaPy Saveur label.

Las citas ineludibles del invierno, ¡todos los martes durante las vacaciones de febrero! Deguste los productos locales en un marco de ensueño, al son de las montañas… La estación de esquí se enorgullece de formar parte de una región rica en tradiciones, valores y gastronomía. Para rendir homenaje a los productos locales, la estación ofrecerá una selección de productos artesanales todos los martes durante las vacaciones de febrero.

Mucho más que una simple pausa para picar algo, el « Mardis d’ici » estará acompañado de canciones de montaña a capella. Estos encuentros se celebrarán en el lugar más insólito de la estación: ¡el bar de hielo! Nada más típico que estos eventos, que forman parte de nuestro sello HaPy Saveur.

Die unumgänglichen Termine des Winters, jeden Dienstag in den Februarferien! Lokale Produkte in einer traumhaften Kulisse zu den Klängen der Berge genießen… Das Skigebiet ist stolz darauf, Teil einer Gegend mit reichen Traditionen, Werten und Gastronomie zu sein. Um der Region Tribut zu zollen, wird das Skigebiet in den Februarferien jeden Dienstag handwerkliche Produkte zum Kauf anbieten.

Weit mehr als eine einfache Snackpause werden die « Mardis d’ici » von Berggesängen a cappella begleitet. Diese Treffen werden am ungewöhnlichsten Ort des Skiorts stattfinden: in der Eisbar! Nichts ist typischer als diese Veranstaltungen, die sich in den Rahmen unseres HaPy Saveur-Labels einfügen werden.

