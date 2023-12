Mardi gras GAVARNIE Gavarnie-Gèdre, 13 février 2024, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13

fin : 2024-02-13

Venez déguisés et tentez de remporter le concours du plus beau déguisement ! Une maquilleuse à skis déambulera sur le domaine pour habiller le visage des petits… et des grands !.

GAVARNIE Les Espécières

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65