Expérience 3 en 1 à l’aube ! GAVARNIE Gavarnie-Gèdre, 12 février 2024, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

Tous les lundis et mercredis, la station de ski vous propose de bien commencer la journée avec une matinée 3 en 1 : balade en dameuse, petit déj’ et premières traces sur les pistes. Il y a de quoi être matinal avec ce 3 en 1 inventé par Gavarnie-Gèdre ! Tout débute par une ascension en dameuse jusqu’en haut du domaine avec pour réveil, celui de la lumière du soleil que l’on aperçoit derrière la Brèche de Roland. C’est là-haut que vous savourez votre petit déjeuner. Le temps est comme suspendu ! Vous ne vous en doutez pas mais, pendant ce temps, en bas, c’est l’ébullition. Le personnel de la station s’agite pour ouvrir le domaine. Vous serez alors rejoint par un pisteur que vous aurez le plaisir de suivre en skis lors de son ouverture des pistes. Avec lui, vous serez les premiers à glisser sur la neige fraîchement damée..

2024-02-12 fin : 2024-03-06 . EUR.

GAVARNIE Les Espécières

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Monday and Wednesday, the ski resort invites you to get your day off to a good start with a 3-in-1 morning: groomer ride, breakfast and first tracks on the slopes. There’s plenty to get you off to an early start with this 3-in-1 invented by Gavarnie-Gèdre! It all starts with a ride in a snow groomer to the top of the resort, awakened by the sunlight glimpsed behind the Brèche de Roland. It’s up there that you enjoy your breakfast. Time seems to stand still! You’d never suspect it, but all the while, down below, things are hotting up. The station staff are bustling to open the domain. You’ll be joined by a ski patroller, who you’ll have the pleasure of following on skis as he opens the slopes. With him, you’ll be the first to glide over the freshly groomed snow.

Todos los lunes y miércoles, la estación de esquí te invita a empezar bien el día con una mañana 3 en 1: un paseo en la máquina pisanieves, el desayuno y tus primeras pistas. Un 3 en 1 inventado por Gavarnie-Gèdre para empezar el día con buen pie Todo comienza con un paseo en la máquina pisanieves hasta la cima de la estación, despertado por la luz del sol que se ve detrás de la Brèche de Roland. Es allí donde disfrutarás de tu desayuno. El tiempo parece haberse detenido Quizás no se dé cuenta, pero mientras tanto, abajo, las cosas se calientan. El personal de la estación se afana en abrir el dominio. Te acompañará una patrulla de esquí, a la que tendrás el placer de seguir con los esquís mientras abre las pistas. Con él, serás el primero en deslizarte por la nieve recién preparada.

Jeden Montag und Mittwoch bietet Ihnen das Skigebiet einen guten Start in den Tag mit einem 3-in-1-Morgen: Fahrt mit dem Pistenbully, Frühstück und die ersten Spuren auf den Pisten. Mit diesem von Gavarnie-Gèdre erfundenen 3 in 1 gibt es genug Gründe für einen frühen Morgen! Alles beginnt mit einer Fahrt mit der Pistenraupe bis zum oberen Ende des Skigebiets, wo Sie vom Sonnenlicht geweckt werden, das Sie hinter der Brèche de Roland sehen. Dort oben genießen Sie Ihr Frühstück. Die Zeit ist wie aufgehoben! Sie ahnen es nicht, aber währenddessen herrscht unten auf der Station Hochbetrieb. Das Stationspersonal ist eifrig dabei, das Anwesen zu öffnen. Dann schließt sich Ihnen ein Pistendienst an, dem Sie das Vergnügen haben, auf Skiern zu folgen, während er die Pisten öffnet. Mit ihm werden Sie die ersten sein, die über den frisch präparierten Schnee gleiten.

