Les dimanches en musique ! GAVARNIE Gavarnie-Gèdre, 11 février 2024, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

Chaque dimanche des vacances scolaires, venez découvrir un groupe de musique sur la terrasse du restaurant. Ambiance et bonne énergie, vous dégusterez votre repas au rythme des sons d’ici ou d’ailleurs !.

2024-02-11 13:00:00 fin : 2024-03-03 15:00:00. EUR.

GAVARNIE Les Espécières

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Sunday during school vacations, come and discover a music group on the restaurant’s terrace. Atmosphere and good energy, you will enjoy your meal to the rhythm of sounds from here or elsewhere!

Todos los domingos durante las vacaciones escolares, venga a descubrir un grupo musical en la terraza del restaurante. Ambiente y buena energía, ¡disfrutarás de tu comida al ritmo de los sonidos de aquí o de otros lugares!

Jeden Sonntag in den Schulferien können Sie auf der Terrasse des Restaurants eine Musikgruppe erleben. Atmosphäre und gute Energie, Sie werden Ihr Essen im Rhythmus der Klänge von hier oder anderswo genießen!

