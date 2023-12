Compétition de ski de vitesse ! GAVARNIE Gavarnie-Gèdre, 31 janvier 2024, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31

fin : 2024-02-03

Pionnière du ski de vitesse dans les Pyrénées, la station de Gavarnie-Gèdre accueillera les meilleurs de la discipline qui s’élanceront sur une piste vertigineuse pour battre tous les records ! Un spectacle mémorable à ne pas manquer pour les skieurs et curieux ! Ambiance garantie !.

Pionnière du ski de vitesse dans les Pyrénées, la station de Gavarnie-Gèdre accueillera les meilleurs de la discipline qui s’élanceront sur une piste vertigineuse pour battre tous les records ! Un spectacle mémorable à ne pas manquer pour les skieurs et curieux ! Ambiance garantie !

Programme :

Mercredi 31 janvier : entraînement.

Jeudi 1er février : entraînement.

Vendredi 2 février : compétition : entraînement, demi finale et finale.

Samedi 3 février : jour de replis ou animations.

L’accueil se fera tous les jours à la station pour la distribution des accréditations, des forfaits et des informations générales (salle spéciale).

Catégories Séniors :

S1 Femme et Homme : U21, U30 et master.

S2 Femme et Homme : U21, U30 et master.

S2J Femme et Homme : U18 et U21.

Catégories Jeunes :

U12 G et F.

U14 G et F.

U16 G et F.

U18 G et F.

EUR.

GAVARNIE Les Espécières

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65