Un dimanche après-midi de janvier GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Catégories d’Évènement: Gavarnie-Gèdre

Hautes-Pyrénées Un dimanche après-midi de janvier GAVARNIE Gavarnie-Gèdre, 28 janvier 2024, Gavarnie-Gèdre. Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 14:30:00

fin : 2024-01-28 Les dimanches, la station vous offre le privilège de découvrir gratuitement les activités que nous proposons. Une idée sortie du week-end pour petits…et grands !.

Les dimanches, la station vous offre le privilège de découvrir gratuitement les activités que nous proposons. Une idée sortie du week-end pour petits…et grands !

Activité du jour : initiation au tir à la carabine laser.

RDV devant la boutique. EUR.

GAVARNIE Les Espécières

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

Mise à jour le 2023-12-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Gavarnie-Gèdre, Hautes-Pyrénées Autres Code postal 65120 Lieu GAVARNIE Adresse GAVARNIE Les Espécières Station de ski Ville Gavarnie-Gèdre Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Latitude 42.7291861 Longitude -0.030583 latitude longitude 42.7291861;-0.030583

GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gavarnie-gedre/