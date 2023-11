Un samedi après-midi de Janvier GAVARNIE Gavarnie-Gèdre, 6 janvier 2024, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

Les samedis de janvier, la station vous propose le privilège de découvrir gratuitement les activités que nous proposons : tir à la carabine laser ou et bouées à neige. Une idée sortie du week-end pour petits…et grands !.

2024-01-06 14:00:00 fin : 2024-02-03 16:00:00. EUR.

GAVARNIE Les Espécières

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



On Saturdays in January, the resort offers you the privilege of discovering our free activities, including laser rifle shooting and snow buoys. A weekend outing for young and old alike!

Los sábados de enero, la estación le ofrece el privilegio de descubrir gratuitamente nuestras actividades: tiro con rifle láser y boyas de nieve. ¡Una gran salida de fin de semana para grandes y pequeños!

An den Samstagen im Januar bietet Ihnen der Skiort das Privileg, kostenlos die von uns angebotenen Aktivitäten zu entdecken: Lasergewehrschießen oder und Schneereifen. Eine tolle Idee für einen Wochenendausflug für Groß und Klein!

